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Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği 'Garaova Gençlik Tarım Kampı' sona erdi - Son Dakika

Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği 'Garaova Gençlik Tarım Kampı' sona erdi

20.09.2021 09:52
Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği 'Garaova Gençlik Tarım Kampı' sona erdi, System.String[]

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, gençleri tarımla buluşturmak amacıyla düzenlenen 'Garaova Gençlik Tarım Kampı' sona erdi.

Gençleri tarımla buluşturmak amacıyla düzenlenen kampa 4 dönemde toplam 120 genç katıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, katılımcılara teşekkür ederek ''Bu topraklarda kendi kendimize yetmeyi öğreneceğiz, gelecek nesillere sağlıklı gıdayı ulaştıracağız'' dedi.

5 Temmuz günü birinci dönem kursiyerlerin katılımıyla Pınarlıbelen Mahallesi'nde İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesi'nde başlayan kamp, 17 Eylül'de son dönem katılımcılarıyla sonlandı. 6 dönem olarak planlanan ancak bölgedeki büyük yangınlar nedeniyle 4 dönem yapılan kampa Türkiye'nin farklı şehirlerinden 120 kişi katılım sağladı.

Gençlere, akademisyenler ve ziraat mühendisleri tarafından tohumculuk, seracılık, bitkisel üretim, hayvancılık gibi konularda eğitimin verildiği kampta Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katıldığı söyleşiler düzenlendi. Kampa katılan gençler zaman zaman bölgedeki yerel ve kültürel etkinliklere de katıldı.

İlk kez düzenlenen tarım kampına yoğun bir ilgi olduğunu ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Etrim Bölgesi'nde 52 dönümlük arazide uygun koşulları sağladıktan sonra, gençliğin tarıma olan ilgisini çekmek, teşvik etmek amacı ile Gençlik Tarım Kampının düzenlediklerini, yangınlar nedeniyle planlandığı gibi 6 dönem yapamadıklarını ancak gerçekleştirilen 4 dönemin çok verimli geçtiğini söyledi.

BAŞKAN ARAS: GELECEK NESİLLERE SAĞLIKLI GIDA ULAŞTIRACAĞIZ

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölgemizde ve ülkemizde tarımın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Türkiye hep kendi kendine yeten bir ülke olarak övünürdü, okullarımızda kendi ürünlerimizden oluşan yerli malı haftaları yapardık. Ancak küreselleşen dünya düzeninde, şirketleşmenin ön planda olduğu düzenden kim daha güçlüyse, kim daha ucuza mal edebiliyorsa onun ürünleri dünya pazarında dolaşıyor. Böyle olunca yerel ürünlerin bir kıymeti kalmıyor. Ancak bunların içinde gıda bambaşka bir yere sahip. Pandemi dönemi de gösterdi ki sağlıklı gıdaya erişimde kendi kendine yetebilen ülke potansiyeli bizler için hala çok büyük bir önem taşıyor."

"Yaşadığımız topraklar açısından çok şanslıyız" diyerek sözlerine devam eden Başkan Aras, "Bu topraklarda kendi kendimize yetmeyi öğreneceğiz. Çocuklarımıza, gençlerimize, gelecek nesillere sağlıklı gıda ulaştıracağız" dedi.

Toprak ve su potansiyeli açısından bizden çok daha küçük ölçekte olan ülkelerin tarımsal alanlarda bizden çok daha ileride olduklarına değinen Başkan Aras, asıl önemli olanın kendi tohumumuz, kendi üretim ve değerlerimiz olduğunu belirtti.

Yerel üretime sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Başkan Aras, kampı düzenleyen Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerine ve kampa katılan gençlere teşekkür ederek, "Her fidanın, her tohumun kıymetini bilmeli, üreterek yerele sahip çıkmalıyız" dedi.

Togo Cumhuriyeti, Ahmet Aras, Bodrum, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği 'Garaova Gençlik Tarım Kampı' sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği 'Garaova Gençlik Tarım Kampı' sona erdi - Son Dakika
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