Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü S.A. ile Bodrum Belediye Personeli M.A. arasından çıkan tartışma sonucu M.A'yı darp ettiği ideasıyla Özel Kalem Müdürü S.A görevden uzaklaştırıldı.

İddiaya göre, Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü S.A. dün gece Yalıkavak Mahallesinde bulunan bir restoranda belediye personeli M.A.'la yemeğe gitti. Özel Kalem müdürü S.A., henüz bilinmeyen bir nedenle M.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın bir anda büyümesi sonucu M.A. polis çağırdı. Karakola götürülen S.A ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. S.A'nın tartıştığı M.A. darp raporu alarak S.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Mesai saatleri dışında olan olaya duyarsız kalmayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras soruşturmanın selameti açısından Özel Kalem Müdürü S.A'yı görevden uzaklaştırdı.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bodrum Belediyesi'nde görev yapan iki personelin adının karıştığı, mesai saatleri dışında özel bir işletmede yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin olarak idari soruşturma başlatılmıştır. İdari ve adli süreç tamamlanana kadar Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA