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Bodrum Belediyesi personeline kişisel gelişim eğitimi

6 saat önce

Bodrum Belediyesi personeline hizmet içi eğitimler kapsamında kişisel gelişim uzmanı ve yaşam koçu Ahmet Özsaylık tarafından eğitimlere başlandı.

Bodrum Belediyesi personeline kişisel gelişim eğitimi, System.String[]

Bodrum Belediyesi personeline hizmet içi eğitimler kapsamında kişisel gelişim uzmanı ve yaşam koçu Ahmet Özsaylık tarafından eğitimlere başlandı.


Heredot Kültür Merkezi'nde 5-6 Aralık tarihlerinde 4 seansta gerçekleşecek eğitime tüm belediye personelİ katılacak. Eğitim hakkında bilgiler veren kişisel gelişim uzmanı ve yaşam koçu Ahmet Özsaylık, hizmet içi eğitim olarak başladıkları eğitimlere detaylandırarak devam edeceklerini belirterek şunları söyledi;


"Bugün yavaş yavaş çeşitli yerlere dokunduk. Beden dilinden bahsettik. Hizmet kalitesinden bahsettik. Amacımız hizmet kalitesini çok hızlı bir şekilde yükseltmek. Bunu nasıl yükselteceğiz? Bu eğitimleri sürekli hale getiriyoruz. Sayın başkanımızın isteğiyle başladı bu eğitimler. Tüm personeli şu üç gün içerisinde alacağız ve daha sonrada çeşitli eğitimlerle devam edeceğiz."


Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın isteğiyle öğrenci ve velilere de Bodrum Belediyesi olarak ücretsiz eğitim vereceklerini belirten Özsaylık, "Milli eğitimle beraber milli eğitim okullarına gidip 8inci ve 12'inci sınıflara motivasyon eğitimi ve sınav korkusu eğitimleri vermeye başlıyoruz. ve ayrıca da velilere de motivasyon eğitimi vererek, çocuklarına nasıl davranmaları gerektiğinin detaylarını anlatacağız." diye konuştu. - AYDIN

Aralık, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:02 Kaynak: İHA
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