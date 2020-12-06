Bodrum Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürdü - Son Dakika

Bodrum Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürdü

06.12.2020 23:23
Bodrum Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürdü, System.String[]

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yaya ve araç trafiğinin olmamasını fırsata çeviren Bodrum Belediyesi Fen İşleri ekipleri, alt ve üst yapı çalışmalarını yoğun mesaiyle sürdürdü.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yaya ve araç trafiğinin olmamasını fırsata çeviren Bodrum Belediyesi Fen İşleri ekipleri, alt ve üst yapı çalışmalarını yoğun mesaiyle sürdürdü.

Bodrum Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki sokak ve caddeler başta olmak üzere Yarımada genelinde başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan planlama doğrultusunda Bodrum'da sokak ve caddeler baştan ele alınarak ilk önce yağmur suyu hatları döşeniyor, ardından ise üst yapı çalışmaları tamamlanıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları Önder Batmaz ve Turgay Kaya ile birlikte bu kapsamda yürütülen çalışmaların devam ettiği ve tamamlandığı bazı sokak ve caddelerde incelemelerde bulundu.

Başkan Aras, Müskebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde başlatılan kaldırım düzenleme, Yeniköy Mahallesi Mars Mabedi Caddesi'ndeki yol genişletme, Araplar, İmbat ve Yankı sokaklar üzerinde ise devam eden yağmur suyu hattı ve yol düzenleme çalışmalarını inceleyerek ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından yağmur suyu hattı ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığı Osman Kızıldereli ve Menekşe sokaklarda incelemelerde bulunan Başkan Aras, "Bodrum'un tüm sokak ve caddelerini baştan aşağı yenilemeye devam edeceğiz". dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte normal günlerde trafik yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklarda asfalt yama çalışmalarına hız verdi. Ekipler altyapısı biten Mahallesi Deveci Salih Caddesi'inde beton yol imalatı ile Farilya Mahallesi Farilya Caddesi'nde mazgal imalatı çalışmalarını hafta sonunda sürdürdü. - MUĞLA

Fen İşleri Müdürlüğü, Turgay Kaya, Ahmet Aras, Bodrum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürdü - Son Dakika


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