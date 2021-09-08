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Bodrum Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi, Bodrum'daki yangın bölgelerde inceleme yaptı - Son Dakika

Bodrum Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi, Bodrum'daki yangın bölgelerde inceleme yaptı

08.09.2021 17:06
Bodrum Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi, Bodrum'daki yangın bölgelerde inceleme yaptı, System.String[]

Yanan bölgelerin rehabilitasyon çalışmalarında önemli rol oynayacak incelemelerde ortaya çıkan veriler raporlaştırılarak önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

Bodrum Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi işbirliği ile yangın bölgelerinde incelemeler düzenledi. Uludağ Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Program Başkanı ve Orman Mühendisi Ömer Güntan da çalışmaya katılarak Mazı ve Mumcular Bölgesinde yanan tüm alanlarda gözlemleme çalışması gerçekleştirdi. Mazı Mahallesi Bahçekuyusu Mevkii'nde kurulan Bodrum Afet Alanları Destekleme Merkezi'nde misafir edilen akademisyen, sabah günün ilk ışıklarıyla başladığı çalışmalarını gün boyunca sürdürdü.Yanan bölgelerdeki bitki çeşitliliklerinin farklı bakı ve yüksekliklerde yeniden hayata tutunması, gözlem ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında, ilerleyen süreçte bölgede bitki gelişimlerini inceleyebilmek için GPS ile noktalar alınarak raporlama çalışması yapıldı.

ÖĞR. GÖR. GÜNTAN: DOĞAYA SÜRE TANIMALIYIZ

Yanan bölgelerin rehabilitasyon çalışmalarında önemli rol oynayacak akademik çalışmanın önümüzdeki günlerde de süreceğini ifade eden Güntan, "Bodrum Belediyesi'nin çağrısı ve rektörlüğümüzün onayı ile görevlendirilip bu bölgede incelemeler yapmak için geldim. Yangın bölgesinde yaptığımız çalışma, ekolojik restorasyonu ve rehabilitasyon çalışmasıdır. Bulunduğumuz alanlar kızılçam ormanlarıdır. Yangından sonra bu alanlara süre tanımalıyız. Yangın alanlarında özellikle kızılçamlara kozalaktan tohumlama yapabilmesi için alana girmemeliyiz. Şu anda alana girdiğimizde yangından daha çok zarar vermiş oluyoruz. Bizim burada yaptığımız gözlemlerle, ağaçların ve maki türlerinin koordinatlarını alarak gözlemleme yapıyoruz. İlk yağmurlardan sonra dipten gelecek mi gelmeyecek mi diye bakıyoruz. Doğaya süre tanımalıyız" dedi.

Yapılacak ekolojik restorasyon ve rehabilitasyon çalışmasını ise şöyle özetledi:

"İki tür çalışmalarımız olacak. Birincisi, alan envanteridir. Yanan alanların ne kadar yer kapladığı ya da kaç metreküp yer kapladığıdır. İkincisi, yanan alanın hemen yanında bulunan, yanmayan alanda tespitler yapıyoruz. Yanan alandaki aynı bitki formasyonun bakı itibari ile yanmayan alanda olacağını düşünüyoruz. Yanan alanlarla, yanmayan alanları kıyaslayarak alan envanterini çıkarıyoruz. Türkiye'nin floristik haritalarından faydalanarak burada hangi bitkiler var bunları da rapora işliyoruz''

Bölgenin eski kimliğine kavuşturulması için Bodrum Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi olarak birlikte çalışacaklarını belirten Güntan, önümüzdeki günlerde yeni akademisyenlerin geleceği bölgede, çalışmalarına devam edecek. Saha incelemesinde toplanan raporlar, diğer akademisyenlerin raporları ile birleştirilecek.

Bodrum Belediyesi tarafından, akademisyenlerin yangın bölgesinde hazırladıkları raporlar ise ilgili kurumlara sunularak, kamuoyu ile paylaşılacak.

Uludağ Üniversitesi, Rehabilitasyon, Bodrum, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi, Bodrum'daki yangın bölgelerde inceleme yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi, Bodrum'daki yangın bölgelerde inceleme yaptı - Son Dakika
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