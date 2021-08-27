Üye Girişi
Bodrum Belediyesi yangın mağdurlarına destek olmaya devam ediyor - Son Dakika

Bodrum Belediyesi yangın mağdurlarına destek olmaya devam ediyor

27.08.2021 00:57
Bodrum Belediyesi yangın mağdurlarına destek olmaya devam ediyor, System.String[]

Tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birinin yaşandığı Bodrum'da, zarar gören vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor.

Tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birinin yaşandığı Bodrum'da, zarar gören vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor. Yangının başladığı ilk günden bu yana sahada olan Bodrum Belediyesi ekipleri, bölge halkının her türlü ihtiyacını karşılamak için canla başla çalışıyor.

31 Temmuz günü Milas'a bağlı Beyciler Mahallesi'nde başlayan ve Bodrum sınırları içinde kalan yaklaşık 9 bin hektar ormanlık alanın da yok olduğu, bazı yerleşim yerlerinin zarar gördüğü yangın felaketinin izleri siliniyor. 6 gün süren yangın sonrası bölgede soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından belediye ekipleri yangından etkilenen Mazı Mahallesi'nde bir taraftan hasar tespit çalışmalarına başlarken diğer taraftan da moloz kaldırma çalışması başlattı. Mazı Mahallesi'nde ağır ve orta ölçekli hasar gören toplam 22 konut ve işletmeye ilk olarak gıda ve hijyen malzemeleri desteğinde bulunan belediye ekipleri, acil ihtiyaçların karşılanması için yoğun çaba sarf etti. Bodrum Belediyesi bünyesinde oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu tarafından kısa sürede hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte iyileştirme çalışmaları da sistemli bir şekilde başlatıldı.

Oluşan ihtiyaçlar yangınzedelere ulaştırıldı

Afet bölgesinde ilk olarak gıda, temizlik, hijyen, medikal ve kıyafetlerden oluşan acil ihtiyaç paketleri teslim edildi. Ardından yanan su depolarının yerine 2, 5 ve 10 tonluk toplam 32 adet su depoları konuldu. Duyarlı vatandaşlar, STK'lar ve bazı derneklerin destekleriyle temin edilen 4 adet jeneratör ve bir adet hidrofor ihtiyaç sahibi yangınzedelere ulaştırıldı. Ağır ve orta hasar gören konut ve işletmelerin ihtiyacı olan elektrik-su tesisatları, sıva, boya, badana ve ahşap döşeme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte dipfriz dolaplar, masa, sandalye, şemsiye, şezlong, yataklar ve mefruşat ürünleri de ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Hayvanlar ve tarım alanlarına destek sağlandı

Tarım alanlarının, arı kovanlarının, küçük ve büyükbaş hayvanların telef olduğu yangın felaketi sonrası bölge halkına tarımsal desteklerde de bulunuldu. Zarar gören arı kovanlarının yerine yenileri verilirken arıların beslenmesi için 30 çuval şeker bölgede geçimini arıcılıkla sağlan üreticilere teslim edilmeye başlandı. Bunun yanı sıra, bitki örtüsünün yok olduğu yangın bölgesindeki çiftçilere yaklaşık 300 çuval yem, 3 bin balya saman ve 6 bin 500 kg silaj yem teslim edildi. Alevlerden kurtulan zeytin ağaçlarının sulanması için belediye tankerleri ile 12 bin ton su, Mazı Mahallesi'ne ulaştırıldı. Diğer taraftan bölgedeki sokak hayvanlarının beslenmesi için yaklaşık 2 ton köpek ve kedi maması da ilgililere teslim edildi. Ayrıca barınma ihtiyacı olan aileler için yaşam konteynerleri de bölgede yerleştirilmeye başlandı.

"Yaralarımızı birlikte sararak birlikte iyileşiyoruz"

Konuya dair Bodrum Belediyesi Kriz Yönetim Merkezi ile Lojistik Yönetim Merkezi sayesinde, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde kalarak çalışmaların yürütüldüğünü belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, dayanışma ruhunun çok önemli olduğu bir sınavdan başarı ile geçtiklerini dile getirdi. Başkan Aras şöyle ekledi: "Birlikte yaralarımızı sarıp, birlikte iyileşeceğiz demiştik. ve şimdi yangından zarar gören bölge halkımızın, işletmecilerimizin ihtiyaç malzemelerini kendilerine ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu süreçte belediye çalışanlarımızla birlikte sürekli bölgede, vatandaşlarımızın yanında olduk. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en üst seviyeye ulaştığı bu dönemde desteklerini esirgemeyen herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." - MUĞLA

Bodrum, Yangın, konut, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi yangın mağdurlarına destek olmaya devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kamu alacaklarının yapılandırılması için son tarih 1 ay uzatıldı 00:40 Kamu alacaklarının yapılandırılması için son tarih 1 ay uzatıldı ABD'li sunucudan insanlık dışı sözler: Her ölen ABD'li asker için bir Afgan şehri yeryüzünden silinmeli 00:09 ABD'li sunucudan insanlık dışı sözler: Her ölen ABD'li asker için bir Afgan şehri yeryüzünden silinmeli Bakan Koca 23:32 Bakan Koca "Son dakika" diyerek paylaştı: Kovid-19 risk haritasında kırmızı il kalmadı
Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir günde 6 patlama: En az 60 ölü, 150 yaralı 21:01 Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir günde 6 patlama: En az 60 ölü, 150 yaralı Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu 19:33 Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum 18:35 Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum
Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi 18:28 Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı 15:37 Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı

Son Dakika Haberleri
18:57 6 yaşında lösemi tedavisi gören çocuk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
18:28 Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi
18:26 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, PFDK'ya sevk edilmesi sonrası çarpıcı rest! Savunma vermeyecek
18:05 Gigi Becali'ye Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, "15 milyona bile satmam" dedi
18:03 Son Dakika! Altının kilogramı 480 bin liraya düştü
17:34 Patlamanın yaşandığı Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler geldi
17:25 Sarı-Kırmızılılar, Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'i Kasımpaşa'ya önerdi
17:23 Son Dakika: Kabil Havalimanı'ndaki patlamayla ilgili MSB'den açıklama: İki patlama oldu, birliğimizde herhangi bir zayiat yok
17:03 Sarı-lacivertlilerde lisansı çıkarılmayan Zanka, çok yakında Royal Antwerp'e transfer olabilir
15:26 Rüşvet isteyen polisler, işkence sırasında cinayet işledi! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi
Avrupa Ligi'ne katılan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kasasına ne kadar girecek? İşte kalem kalem tüm gelirler Avrupa Ligi'ne katılan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kasasına ne kadar girecek? İşte kalem kalem tüm gelirler         
01:03
Biden'dan Afganistan'daki patlamalarla ilgili DEAŞ'a misilleme mesajı: Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz Biden'dan Afganistan'daki patlamalarla ilgili DEAŞ'a misilleme mesajı: Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz         
00:30
Avrupa Ligi kura çekimine Fenerbahçe 3, Galatasaray ise 4. torbadan katılacak Avrupa Ligi kura çekimine Fenerbahçe 3, Galatasaray ise 4. torbadan katılacak         
00:02
Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi         
22:30
Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı         
20:24
Talihsiz genç, tartıştığı şahsın 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti Talihsiz genç, tartıştığı şahsın 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti         
19:25
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı         
13:48
Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak         
13:40
Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı         
13:10
Diyanet Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi         
12:39
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu 261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu         
09:52
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 02:03:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum Belediyesi yangın mağdurlarına destek olmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement