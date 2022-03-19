Bodrum Belediyesinden belediyeye ait araçların parçalarının kaybolduğu iddialarına dair açıklama - Son Dakika

Bodrum Belediyesi, araç parkındaki belediyeye ait araçların parçalarının kaybolduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bodrum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, tasarruf tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalarla ekonomik ömrünü tamamlamış, arızalı ve model yılı eski olan araçlardan kaynaklı aşırı akaryakıt tüketimi, tamir, bakım, onarım, yedek parça alımı, tedariki ve muhafaza edilmesi ile ilgili maliyetlerinin ortadan kalkması için çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Kamuya verilen hizmetlere göre değişen ihtiyaç ve taleplerin, motorlu taşıt vergisi, sigorta, araç muayene ücretleri, satın alma süreçleri gibi maliyetlerin tamamen yüklenici firma tarafından karşılanmasıyla hem maddi hem de iş yükü anlamında tasarruf sağlanması amacıyla araçların bir kısmında kiralama yöntemine gidildiği aktarıldı.

Açıklamada, belediyenin kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, ilgili kamu ihale ve kanun maddesine istinaden açık ihale yöntemine göre muhtelif araç kiralama hizmet alımı ihalesi yapıldığına, bu kapsamda kamuoyuna açık şekilde gerçekleştirilen araç kiralama ihalesine 4 farklı firma geçerli teklif verdiği, en düşük fiyatı veren firmayla kanun gereğince sözleşme imzalandığına işaret edildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"İhale kapsamında Fen, Temizlik, Park ve Bahçe, Kültür Sosyal, Veteriner İşleri ile Tarımsal Hizmetler, Destek Hizmetleri, Zabıta Müdürlükleri ile Cenaze Hizmetleri Birimlerinde kullanılmak üzere, 26 damperli kamyon, 3 çift kabin pikap, 24 kombi kamyonet, 10 kombi kamyonet zabıta aracı, 27 çift kabin kamyonet, 2 kapalı panelvan, 3 panelvan cenaze taşıma aracı, 31 otomobil hizmet aracı, 4 panelvan sokak hayvanları toplama aracı, 2 frigofrik minivan, 1 çift kabin kamyonet asansör sistemli, akaryakıt tankeri, 1 teleskopik platformlu araç, 5 minibüs, 1 otobüs, 1 çekici, 2 vinçli dal budama atıkları toplama, 2 su tankeri kiralanmıştır. Akçaalan Mahallesi'nde Temizlik İşleri Müdürlüğü Kademesinde bulunan, 1995-2005 model arasında, ekonomik ömrünü tamamlamış, bakım onarım, yedek parça ihtiyaç maliyetleri 100-200 bin lira arasında olan ve aynı zamanda yakıt sarfiyatları üst seviyedeki araçlarla ilgili olarak yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl içerisinde, Devlet İhale Kanunu usullerine göre satışı gerçekleştirilecektir. Sınıflarına göre iki parça halinde satışı gerçekleştirilecek araçlarla kamu kaynaklarının verimli kullanılarak tasarruf elde edilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu kademe güvenlik sistemi ile 24 saat izlenmekte olup güvenlik görevlileri ile korunmaktadır."