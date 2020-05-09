Bodrum Belediyesinden

Muğla'da bir iş insanının kendisine haksızlık yapıldığı gerekçesiyle Bodrum Belediye Başkanı ve diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğün'den yapılan açıklamada, talep dilekçesinden 12 gün sonra ilgiliye cevap verildiği bildirildi.

Süresinde kendisine cevap verilmediği şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı savunulan açıklamada, verilen cevapla, yasal olarak talebin karşılanmasının mümkün olmadığının belirtildiği aktarıldı.

Bodrum Belediyesi'nin devletin kanunlarını vatandaşlara farklı uyguladığı iddialarının kesinlikle gerçek dışı olduğu öne sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemiz hiçbir vatandaşımızın dili, dini, ırkı, inancı veya siyasi görüşüyle ilgili ayrımcı bir tutum içinde değildir ve olamaz. Böylesi bir yaklaşımın Anayasa suçu olduğunun bilincindedir. İddia sahibi belediyemizin işlemlerine karşı idari yargı yoluna müracaat ederek hak arayışına gidebilecek durumdayken, haksız ve mesnetsiz suçlamalarla konuyu bu mecraya taşıması kamuoyunun takdirlerine, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Peksimet Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde dubleks mesken tapulu 350 metrekare bağımsız bölüme yapı ruhsatı almak isteyen iş insanı Serdar Kayhan, aynı ada ve parselde başkalarına verilen inşaat yapı ruhsatının kendisine verilmediğini iddia ederek, Bodrum Belediye Başkanı ve diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.