Bodrum Belediyesinin açıklamalarına iş insanı Kayhan'dan cevap - Son Dakika

Muğla'da kendisine haksızlık yapıldığını iddia eden ve Bodrum Belediye Başkanı ile diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunan iş insanı Serdar Kayhan, belediyenin yaptığı açıklamaya karşılık bir açıklama daha yaptı.

Kayhan, yaptığı yazılı açıklamada, Bodrum Belediyesi'nin vatandaşı yanıltmaya devam ettiğini öne sürdü.

İş insanı, belediyenin yaptığı açıklama ile bir kez daha hem kanunlar önünde, hem de uyguladığı çifte standartlarında kendilerine belgeleriyle sunduğu iddiaları teyit ettiğini, belediyenin verdiği cevapları, haklılığını ispat etmek adına şikayetine delil olarak Cumhuriyet Savcılılığına vereceğini aktardı.

Kayhan, belgelerini sunduğu hiçbir konuya cevap verilmediğini, kendisinin ve Bodrumluların cevap beklediğini kaydetti.

Peksimet Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde dubleks mesken tapulu 350 metrekare bağımsız bölüme yapı ruhsatı almak isteyen iş insanı Serdar Kayhan, aynı ada ve parselde başkalarına verilen inşaat yapı ruhsatının kendisine verilmediğini iddia ederek, Bodrum Belediye Başkanı ve diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuş, belediyeden de "haksızlık yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklama yapılmıştı.