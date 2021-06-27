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Bodrum Can Dostları İçin Festival Düzenledi: 'Pati Fest' - Son Dakika

Bodrum Can Dostları İçin Festival Düzenledi: 'Pati Fest'

27.06.2021 22:09
Bodrum Can Dostları İçin Festival Düzenledi: 'Pati Fest', System.String[]

Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Pati Fest', renkli görüntülere sahne oldu.

Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Pati Fest', renkli görüntülere sahne oldu.

Hayvan sevgisine dikkat çekmek amacıyla Gümbet Doğu Alanı'nda gerçekleştirilen 'Pati Fest', Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlendi. Birbirinden sevimli can dostlarının bir araya geldiği hayvan, doğa ve çocuk temalı festival, renkli görüntülere sahne oldu. Çok sayıda dernek ve oluşumun yer aldığı Pati Fest sabah saatlerinden başlayarak gün boyu etkinliklerle devam etti. DJ Kartal Kağan'ın gün boyu süren müzik performansı ile başlayan ve 'İyilik takipçileri', 'Pati Sevindir' organizasyonlarının, Kulübe Boyama, Can Dostları Güzellik ve Yetenek Yarışması gibi etkinliklerin yer aldığı festivalde ziyaretçilerin tümüne çeşitli hediyeler verildi. Arama Kurtarma Derneği de (AKUT) yetişkin ve çocuklara yönelik afet bilinçlendirme atölyesi düzenledi.

Hayvanseverler ve can dostları kendileri için yapılan festival ile doyasıya eğlendi, yerel yöneticiler de bu sevince ortak oldu. Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun, Emel Çakaloğlu, Tayfun Yılmaz festivali yakından takip etti. Türk Sineması'nın değerli ismi oyuncu Bahar Öztan da festivalin misafirleri arasındaydı.

GEÇİCİ HAYVAN BAKIM MERKEZLERİ İYİLEŞTİRİLECEK

Sunuculuğunu Mesut Örün'ün üstlendiği Pati Fest'te konuşma yapan Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın özel talimatıyla can dostları için festival düzenlendiğini belirtti. Bodrum'da yaşayan her canlının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Tutkun, Bodrum'daki Geçici Hayvan Bakım Merkezleri'nin koşullarını iyileştireceklerini duyurdu.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları ile standları dolaşarak katılımcılara teşekkür belgelerini takdim etti. Ünlü sinema oyuncusu Bahar Öztan da Bodrum Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti, "Her şey can dostlarımızla güzelleşiyor" dedi.

Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu üyesi Avukat Arzu Özyıldız'ın gerçekleştirdiği söyleşi sonrası festival AKUT'un arama kurtarma köpekleri tarafından sunulan gösterisiyle devam etti.

Pati Fest'in ilgi çeken etkinliği ise Can Dostları Güzellik ve Yetenek Yarışması oldu. Yarışma; en şık, en yetenekli ve sahibine en çok benzeyen can dostu kategorilerinde gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün köpeği 'Bodrum' da dereceye giren can dostları arasındaydı.

Ödül töreninin ardından, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Kutay Özkan'ın 'Müdür' ve 'Ego' ile birlikte gerçekleştirdiği gösteri de izleyicilerden büyük alkış topladı.

Festival, O Ses Türkiye Birincisi Elnur Huseynov ile Mehmet Akar ve Fecir Ajda Gürsoy'un konserleriyle son buldu.

Festival, Bodrum, Gümbet, Müzik, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bodrum Can Dostları İçin Festival Düzenledi: 'Pati Fest' - Son Dakika


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