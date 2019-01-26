Son Dakika Haberleri: Bodrum Cenaze Evine Getirildi

Bodrum Cenaze Evine Getirildi

1 saat önce

Bodrum'da otomobil sel sularına kapıldı; Çağlar ve nişanlısı Billur öldü (5)CENAZE EVİNE GETİRİLDİMuğla'nın Bodrum ilçesinde içinde bulundukları otomobilin sel sularına kapılmasıyla ölen nişanlı çiftten Milas Kısırlar Ortaokulu'nda sözleşmeli Sosyal Bilgiler öğretmenliği yapan Billur...

Bodrum'da otomobil sel sularına kapıldı; Çağlar ve nişanlısı Billur öldü (5)

CENAZE EVİNE GETİRİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içinde bulundukları otomobilin sel sularına kapılmasıyla ölen nişanlı çiftten Milas Kısırlar Ortaokulu'nda sözleşmeli Sosyal Bilgiler öğretmenliği yapan Billur Atik'in cenazesi, babası Ufuk Atik, annesi ev hanımı Naime Atik ve kardeşi 18 yaşındaki Doğukan Atik ile birlikte yaşadığı Milas ilçesine bağlı kırsal Hasanlar Mahallesi'ne getirildi. Evin önünde cenaze aracından indirilen tabutun üzerine Billur Atik'in nişan töreninde giydiği kıyafeti örtüldü. Billur Atik'in öğretmen arkadaşları acılı babaya sarılarak teselli etmeye çalıştı. Burada helallik alınıp, dua edildi. Ardından genç kızın tabutu, cenaze namazı kılınıp, toprağa verilmek üzere Hasanlar Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

İki evladından birini yitiren, zeytinyağı işletmesi sahibi acılı baba Ufuk Atik, "Nişanlısı ile birbirlerini çok seviyorlardı. Dün nişanlısı ile bir arkadaşlarının nişan törenine gitmişler. En son saat 01.00 sıralarında annesi ile telefonla konuşmuştu. Çok yağmur yağdığını ve akıntı olduğunu söylemiş. Saat 02.00'ye doğru aradığımızda ise telefonlarına ulaşamadık. Jandarma ve polisi aradık, aracın plakasını verdik. Sonra da bu acı olayı öğrendik. Alın yazıları böyleymiş. Allah kaderlerini böyle çizmiş. Biraz erken gelseler ya da biraz geç gelseler farklı olabilirdi. Başımız sağ olsun" dedi.

Mahalleye gelerek aileye taziyede bulunan Menteşe Kaymakamı ve Bodrum Kaymakam Vekili Caner Yıldız ise "Gece saat 01.30 sıralarında çok aşırı yağış vardı. Köprüden geçtikleri sırada araç su alınca durmuşlar. Sanırım aracın içinde biraz beklemişler. Bu sırada da ani bir sel gelmiş ve araçtan çıkamamışlar. Sudan dolayı kapıyı açamamışlar. Bu nedenle camdan dışarı çıkmışlar. Öğretmeniz orada korkuluklara takılıp kalmış, hayatını kaybetmiş. Nişanlısının da yaklaşık 200 metre ileride cansız bedenini bulduk" diye konuştu.

DAMADIN AĞBAYİ DE KAZADA ÖLMÜŞ

Öte yandan yaşamını yitiren Çağlar Bencik'in ağabeyinin de iki yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. İki çocukları bulunun Bencik ailesi, evlatlarının ikisini de yitirmenin acısını yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:51 Kaynak: DHA

Bodrum, Güncel
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