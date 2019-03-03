Bodrum Chp, Ahmet Aras Etrafında Tek Vücut Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, 31 Mart yerel seçim maratonuna örgütünü de arkasına alarak başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)



CHP Adayı Aras, bu sabah Bodrum'daki tüm CHP'lilerle



Bodrum CHP'nin birlik ve beraberlik kahvaltısına CHP Milletvekili



CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras toplantıda yaptığı konuşmasında, "Bir ve beraber olursak aşamayacağımız hiçbir engel yok" mesajı verdi. Aras, "CHP, Bodrum'da yumruk gibi olmalıdır arkadaşlar. Artık önümüze bakmalıyız. Çünkü zaman çok kısa. Bu seçimi, 25 günlük süreçte çok rahat kazanacağız. Bodrum'da ve Muğla'da CHP iktidarını devam ettireceğiz." diye konuştu.



Yeni dönemde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım gücünü Bodrum'un iliklerine kadar hissettireceklerini taahhüt eden Aras, "O yatırımları Bodrum'a sonuna kadar getireceğiz. Vermezlerse de gidip alacağız" dedi. Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim örgütümüz Bodrum'da çok güçlü. Biz yeni kurulan bir parti değiliz. 95 yıllık bir CHP bu.



Bodrum'da artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini söyleyen Aras, "Sizlerin yardımıyla bu kardeşiniz bunu başaracak. Partili ya da partisiz herkesin belediye başkanı olacağıma söz veriyorum. Bodrum'a bu ekibimizle beraber çok güzel hizmetler yapacağız. Çok genç, çok güzel bir meclisimiz var. Tecrübeli arkadaşlarımız var. Bizim yönetimimizde 'Ben yaptım oldu' zihniyeti kesinlikle olmayacak. Sizlere soracağız, halkımıza soracağız. Yönetimde aklı, bilimi, kollektif düşünceyi kendimize şiar edineceğiz. Bu bizim için çok önemli. Bodrum'da belediye hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürebildiğimiz gün, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğini dünyaya duyurmuş olacağız. Çünkü Bodrum öyle bir yer." dedi.



Örgütsüz bir liderin asla ayakta kalamayacağını söyleyen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, "Ben gücü sizden almazsam kimden alacağım? Hükümetten mi alacağım? Sermaye grubundan mı? Tabii ki örgütüme dönük görev yapacağım, onlara danışacağım. Bizim hepinizin fikrine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



Hiç kimseye kırgınlığının olmadığını, hiç kimseyle siyasi çekişmesi bulunmadığını vurgulayan Aras, "Eğer bugüne kadar kırdıklarım, üzdüklerim varsa şimdiden özür diliyorum. Bodrum'da tüm kırgınlıkları bitirelim. Partimizi bir arada tutalım." Dedi.



CHP Gençlik Kolları Başkanı Alkım Denizaslanı'nın sunumuyla başlayan toplantıda partililerine seslenen CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, çok zorlu bir süreçten geçtiklerini ve yakın zamanda bir yol kazası yaşadıklarını belirterek "Bu yol kazasında adayımızı değiştirdik. Sayın Mustafa Saruhan'a gösterdiği olgunluktan, mücadelesinden ve çalışkanlığından dolayı örgütüm adına çok teşekkür ediyorum. Kendisi partimizin neferidir. Son düzlüğe kadar mücadeleye hep beraber devam edeceğiz." dedi. 31 Mart seçimlerinin bir referanduma dönüştüğünü söyleyen Karahan, "Bu seçim, hukuksuzluğa karşı, Bodrum'un kazanma mücadelesidir. Bu mücadelede hep beraber el ele kol kola yürümeliyiz. Partimiz seçime sokulmamaya çalışıldı. İttifak masalarında Bodrum'u kullanmaya çalıştılar. Bunları hep beraber savuşturduk. Kazanan Bodrum olacak, kazanan CHP olacak. Muğla da Bodrum da Cumhuriyet Halk Partisi ile yönetilecek." diye konuştu.



CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan da



CHP'nin Bodrum Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Saruhan, "Çıktığımız bu yolun neticeye varması önemlidir" diyerek partililerini Ahmet Aras ve meclis üyesi adayları etrafında tek vücut olmaya çağırdı. Saruhan, adaylığının düşmesi ile sonuçlanan sürecin Bodrum ve CHP üzerine oynanan bir hamle olduğunu belirterek "Bu dava benim için onur meselesi olmuştur. Elimden ne geliyorsa, sonuna kadar başta Ahmet Aras arkadaşıma, sonra kurmuş olduğumuz takıma sonuna kadar destek olmak durumundayız. Bizler öyle bir aile içindeyiz ki bu enerjiyi aldığınız zaman bu yoldan asla vazgeçmezsiniz, pes etmezsiniz. Enerjimiz, beraberliğimiz devam etsin. Çünkü başka Bodrum yok, CHP'nin başka çaresi yok. Kazanmak zorundayız. " dedi.



Ahmet Aras konuşmaların sonunda partililerini ve tüm Bodrum halkını CHP Lideri Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras , 31 Mart yerel seçim maratonuna örgütünü de arkasına alarak başladı.CHP Adayı Aras, bu sabah Bodrum'daki tüm CHP'lilerle Ortakent 'teki kahvaltıda buluştu. CHP'nin duayenleri ve genç nesil, Bodrum adayı Ahmet Aras'ın etrafında tek vücut oldu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.Bodrum CHP'nin birlik ve beraberlik kahvaltısına CHP Muğla Suat Özcan , CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Büyükşehir Belediye ve Bodrum Belediye Meclis üyeleri, geçmiş dönem belediye ve ilçe başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları başkan ve üyeleri ile CHP Bodrum Belediye Meclisi adayları katıldı. CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerine aday gösterilen ancak YSK kararıyla adaylığı düşürülen Mustafa Saruhan 'ın da bulunduğu toplantıda "Mart'ın Sonu Bahar" havası hakimdi.CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras toplantıda yaptığı konuşmasında, "Bir ve beraber olursak aşamayacağımız hiçbir engel yok" mesajı verdi. Aras, "CHP, Bodrum'da yumruk gibi olmalıdır arkadaşlar. Artık önümüze bakmalıyız. Çünkü zaman çok kısa. Bu seçimi, 25 günlük süreçte çok rahat kazanacağız. Bodrum'da ve Muğla'da CHP iktidarını devam ettireceğiz." diye konuştu.Yeni dönemde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım gücünü Bodrum'un iliklerine kadar hissettireceklerini taahhüt eden Aras, "O yatırımları Bodrum'a sonuna kadar getireceğiz. Vermezlerse de gidip alacağız" dedi. Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizim örgütümüz Bodrum'da çok güçlü. Biz yeni kurulan bir parti değiliz. 95 yıllık bir CHP bu. Mustafa Kemal Atatürk 'ün organizasyon yeteneğiyle kurulmuş ve öyle ayakta kalmış sağlam temellerin üzerinde kurulmuş bir partiyiz biz. O yüzden bizim partimizin örgütçülüğü özellikle Bodrum'da çok güçlü. Yeni kurulan partiler gibi değiliz biz. Biz ayağa kalkarsak, bir arada olursak tüm engelleri aşacağız ve seçimi çok rahat alacağız. Herkesin yüzü gülsün. Görev beklemeyin. Herkes kendi sokağında, kendi mahallesinde bizi anlatsın. Artık Bodrum'da bir şeylerin değişeceğini anlatsın."Bodrum'da artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini söyleyen Aras, "Sizlerin yardımıyla bu kardeşiniz bunu başaracak. Partili ya da partisiz herkesin belediye başkanı olacağıma söz veriyorum. Bodrum'a bu ekibimizle beraber çok güzel hizmetler yapacağız. Çok genç, çok güzel bir meclisimiz var. Tecrübeli arkadaşlarımız var. Bizim yönetimimizde 'Ben yaptım oldu' zihniyeti kesinlikle olmayacak. Sizlere soracağız, halkımıza soracağız. Yönetimde aklı, bilimi, kollektif düşünceyi kendimize şiar edineceğiz. Bu bizim için çok önemli. Bodrum'da belediye hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürebildiğimiz gün, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğini dünyaya duyurmuş olacağız. Çünkü Bodrum öyle bir yer." dedi.Örgütsüz bir liderin asla ayakta kalamayacağını söyleyen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, "Ben gücü sizden almazsam kimden alacağım? Hükümetten mi alacağım? Sermaye grubundan mı? Tabii ki örgütüme dönük görev yapacağım, onlara danışacağım. Bizim hepinizin fikrine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.Hiç kimseye kırgınlığının olmadığını, hiç kimseyle siyasi çekişmesi bulunmadığını vurgulayan Aras, "Eğer bugüne kadar kırdıklarım, üzdüklerim varsa şimdiden özür diliyorum. Bodrum'da tüm kırgınlıkları bitirelim. Partimizi bir arada tutalım." Dedi.CHP Gençlik Kolları Başkanı Alkım Denizaslanı'nın sunumuyla başlayan toplantıda partililerine seslenen CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, çok zorlu bir süreçten geçtiklerini ve yakın zamanda bir yol kazası yaşadıklarını belirterek "Bu yol kazasında adayımızı değiştirdik. Sayın Mustafa Saruhan'a gösterdiği olgunluktan, mücadelesinden ve çalışkanlığından dolayı örgütüm adına çok teşekkür ediyorum. Kendisi partimizin neferidir. Son düzlüğe kadar mücadeleye hep beraber devam edeceğiz." dedi. 31 Mart seçimlerinin bir referanduma dönüştüğünü söyleyen Karahan, "Bu seçim, hukuksuzluğa karşı, Bodrum'un kazanma mücadelesidir. Bu mücadelede hep beraber el ele kol kola yürümeliyiz. Partimiz seçime sokulmamaya çalışıldı. İttifak masalarında Bodrum'u kullanmaya çalıştılar. Bunları hep beraber savuşturduk. Kazanan Bodrum olacak, kazanan CHP olacak. Muğla da Bodrum da Cumhuriyet Halk Partisi ile yönetilecek." diye konuştu.CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan da 1 Nisan 'da siyasi bahar geleceğini belirterek "Sizler ülkemizde özgürlüğü, demokrasiyi, hoşgörüyü, huzuru ve bütün çağdaş güzellikleri yaşayan ve yaşatan bir insan topluluğusunuz. Bodrum'u Bodrum yapan işte sizlerin bu özellikleriniz. Bodrum'un Muğla'nın değerini bilmek durumundayız. Kişisel ya da başka hedeflerle asıl tabloyu asla gözden kaçırmamamız gerekir. Burada özgürce yaşayabiliyorsak, Atatürk'ün bize bıraktığı çağdaş medeniyet ilkeleri ve çağdaş ülkelere yönelmemi anlayışından dolayıdır. Eğer bunu biraz göz ardı edersek hemen birileri gerici ve yobaz anlayışı yerleştirmek için pusuda bekliyor. Asla buna müsaade etmemeliyiz." İfadelerini kullandı.CHP'nin Bodrum Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Saruhan, "Çıktığımız bu yolun neticeye varması önemlidir" diyerek partililerini Ahmet Aras ve meclis üyesi adayları etrafında tek vücut olmaya çağırdı. Saruhan, adaylığının düşmesi ile sonuçlanan sürecin Bodrum ve CHP üzerine oynanan bir hamle olduğunu belirterek "Bu dava benim için onur meselesi olmuştur. Elimden ne geliyorsa, sonuna kadar başta Ahmet Aras arkadaşıma, sonra kurmuş olduğumuz takıma sonuna kadar destek olmak durumundayız. Bizler öyle bir aile içindeyiz ki bu enerjiyi aldığınız zaman bu yoldan asla vazgeçmezsiniz, pes etmezsiniz. Enerjimiz, beraberliğimiz devam etsin. Çünkü başka Bodrum yok, CHP'nin başka çaresi yok. Kazanmak zorundayız. " dedi.Ahmet Aras konuşmaların sonunda partililerini ve tüm Bodrum halkını CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'nun 9 Mart'ta Muğla'da gerçekleştireceği miting ve temel atma törenine davet etti. - MUĞLA

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