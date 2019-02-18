Bodrum CHP'de İstifa Depremi

Geçen Kasım ayında CHP'ye üye olup Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığı için başvuruda bulunan, Bodrum eski Kaymakamı Cumhur Güven Taşbaşı, partisinden istifa etti.

Geçen Kasım ayında CHP'ye üye olup Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığı için başvuruda bulunan, Bodrum eski Kaymakamı Cumhur Güven Taşbaşı, partisinden istifa etti. CHP'den ayrılma kararı alan Taşbaşı'nın, İYİ Parti'den gelen 1. sıra kontenjan adaylığı teklifini de kabul ettiği öğrenildi.



Bodrum Kaymakamlığı görevinin ardından İstanbul Vali Yardımcılığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevlerinin ardından son olarak İzmir Vali Yardımcılığından emekli olup ayrılan Cumhur Güven Taşbaşı geçen Kasım ayında CHP'ye üye olmuştu. Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığı için de başvuru yapan Cumhur Güven Taşbaşı, bugün partisinden istifa etti.



Cumhur Güven Taşbaşı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ben bir Bodrum sevdalısıyım. Bodrum'u çok seviyorum, evim de burada. Son yıllarda Türkiye'de özellikle Cumhuriyetin kazanımlarının sürekli olarak kaybedilmeye başlanması, benim siyasete girmem için önemli bir etken oldu. Aslında siyasete girmeyi çok düşünmüyordum. CHP'den Bodrum Belediye meclis Üyeliği için teklif gelince ben de Bodrum'a hizmet etmek için bir fırsat olduğunu düşünerek kabul ettim. Ancak Bodrum Belediye Meclis adaylarının belirleme sürecinde bana göre uygun olmayan yöntemler ve uygulamalar gerçekleştiğini gördüm. Daha sonra beni arayıp, 'Parti içi dengeler gereği seni meclis üyesi adaylığına yazamayacağız' dediler" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Cumhur Güven Taşbaşı'nın CHP'den ayrılma kararı verdiğini öğrenen İYİ Parti'den gelen teklifi de kabul ettiğini ifade ederek "Ben Bodrum'a hizmet verebilmek adına İYİ Parti'den gelen teklifi kabul ettim. İYİ Parti beni birinci sıra kontenjan adayı olarak belirledi. Benim derdim siyaset yapmak değil Bodrum'a hizmet etmektir. Sonuçta CHP ve İYİ Parti Türkiye'nin birçok yerinde ve Muğla'da da ittifak yapıyor. Hayırlısı olur" dedi.



Cumhur Güven Taşbaşı; CHP'ye kırgın olmadığını belirterek "Ben Atatürkçü ve laik anlayışa sahip birisi olarak, siyasetin kargaşasından çıkıp Bodrum'a hizmet edeceğim" diyerek sözlerini tamamladı. - MUĞLA

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