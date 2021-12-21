Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Arslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Başsavcı Arslan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Başsavcı Arslan, haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar" ve Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" ile Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Arı kuşlarının beslenme zamanı" fotoğraflarına oy veren Arslan, sporda Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" ve Dmitriy Golubovich'in "Topun peşinde" fotoğraflarını oyladı.

Arslan, tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.