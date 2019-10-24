Son Dakika Haberleri: Bodrum Cup yelken yarışlarında rekora imza attılar
Son Dakika Spor Bodrum Cup yelken yarışlarında rekora imza attılar

Bodrum Cup yelken yarışlarında rekora imza attılar

33 dakika önce

- Bodrum Cup yelken yarışlarında rekora imza attılar Bodrum'da yelkenli yatlarla dünyanın en büyük sevgi çemberi oluşturulduMUĞLA - Türkiye'nin en büyük deniz etkinliği olan American Hospital The Bodrum Cup'ta, yelkenli yatlarla dünyanın en büyük sevgi çemberi oluşturuldu.

- Bodrum Cup yelken yarışlarında rekora imza attılar

Bodrum'da yelkenli yatlarla dünyanın en büyük sevgi çemberi oluşturuldu

MUĞLA - Türkiye'nin en büyük deniz etkinliği olan American Hospital The Bodrum Cup'ta, yelkenli yatlarla dünyanın en büyük sevgi çemberi oluşturuldu. 100 yelkenli yatla oluşturan sevgi çemberi ile rekora imza atıldı.

Bodrum - Kisebükü etabında yarışan yelkenliler bitiş noktasına vardığında sevgi çemberi oluşturdu. Dünyanın en büyük sevgi çemberi yapılarak bir rekora imza atılan etkinlik, akşam ise Kisebükü koyunda Sattas konseriyle devam etti. Etkinlik deniz üzerinde yapılan lazer şovla sürdü.

Anadolu Sigorta Bodrum - Kisebükü etabının kazananı ise "HIZIR 1" isimli yelkenli oldu.

Dünyanın en büyüğü

American Hospital The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, "The Bodrum Cup olarak bölgenin tarihsel ve doğal güzelliklerine de sahip çıkmak önemli bir geleneğimiz ve sorumluluğumuz. Cennet gibi doğal güzelliklere ve cazibe merkezlerine sahip olan Bodrum, Türkiye'yi dünyaya tanıtan en özel yerlerden birisi. Sosyal duyarlılığı yüksek bir organizasyon olarak hem Bodrum'daki hem de Türkiye'deki tüm doğal güzellikleri tanıtmak amacıyla 23 Ekim'de Kissebükü Koyu'nda buluştuk ve dünyanın en büyük sevgi çemberini yaptık" dedi.

Bodrum Cup yelken yarışlarında rekora imza attılar

Türkiye, Bodrum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:54 Kaynak: İHA
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