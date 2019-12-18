Bodrum'da 1 kişinin öldüğü vinç kazasında bilirkişi incelemesi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum'da 1 kişinin öldüğü vinç kazasında bilirkişi incelemesi (2) - Son Dakika

Bodrum'da 1 kişinin öldüğü vinç kazasında bilirkişi incelemesi (2)

6 saat önce

VİNÇ KAZASINDA 2 TUTUKLAMA Muğla'nın Bodrum ilçesinde, alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesini yapmak için kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Bodrum'da 1 kişinin öldüğü vinç kazasında bilirkişi incelemesi (2), System.String[]

VİNÇ KAZASINDA 2 TUTUKLAMA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesini yapmak için kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden vinç operatörü Ü.T., ile AVM'nin iş güvenliği uzmanı L.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, AVM sorumlularından E.Ü., ve vinç firması sahibi H.G., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cavit AKGÜN/BODRUM, (Muğla),


Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:31 Kaynak: DHA
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