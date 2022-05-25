Bodrum'da 1 polisin şehit edildiği olayla ilgili davaya devam edildi - Son Dakika
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Bodrum'da 1 polisin şehit edildiği olayla ilgili davaya devam edildi

25.05.2022 17:23
Bodrum'da 1 polisin şehit edildiği olayla ilgili davaya devam edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis memuru Ercan Yangöz'ün şehit olduğu, bir polisin de yaralandığı olayla ilgili 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis memuru Ercan Yangöz'ün şehit olduğu, bir polisin de yaralandığı olayla ilgili 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

16 Haziran 2021 tarihinde silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe alan Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'ta silahlı saldırıya uğramış, olayda polis memuru Ercan Yangöz şehit olmuş, polis memuru Abdülkadir Doğan ise yaralanmıştı. Olayla ilgili 5'inci duruşma Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Fatih Özturan, taraf avukatları, şehit polisin babası Şahin Yangöz, annesi Nursel Yangöz ve kardeşi ile şehit polisin meslektaşları katıldı. Tutuksuz sanık Efe Özturan ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla katıldı.

Duruşmada savcı mütalaası ve bilirkişi raporunda bir değişikliğin olmadığı belirtildi. Duruşma, sanık müdafilerine mütalaaya ilişkin beyanda bulunmaları için süre verilerek, 29 Haziran tarihine ertelendi. Bir sonraki duruşmanın karar duruşması olması bekleniyor. - MUĞLA

Bodrum'da 1 polisin şehit edildiği olayla ilgili davaya devam edildi
Bodrum'da 1 polisin şehit edildiği olayla ilgili davaya devam edildi
Bodrum'da 1 polisin şehit edildiği olayla ilgili davaya devam edildi
Bodrum'da 1 polisin şehit edildiği olayla ilgili davaya devam edildi
Bodrum'da 1 polisin şehit edildiği olayla ilgili davaya devam edildi

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Kaynak: İHA

Polis Memuru, Bodrum, Muğla, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da 1 polisin şehit edildiği olayla ilgili davaya devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da 1 polisin şehit edildiği olayla ilgili davaya devam edildi - Son Dakika
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