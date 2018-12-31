Son Dakika Haberleri: Bodrum'da 1 Saatte 7 Bin Fidan Dağıtıldı

Bodrum'da 1 Saatte 7 Bin Fidan Dağıtıldı

32 dakika önce

BODRUM'da düzenlenen etkinlikte dağıtılan fıstık çamı, ceviz, badem ve biberiye olmak üzere yaklaşık 7 bin fidan, 1 saat içinde tükendi.

Bodrum'da 1 Saatte 7 Bin Fidan Dağıtıldı, System.String[]
BODRUM'da düzenlenen etkinlikte dağıtılan fıstık çamı, ceviz, badem ve biberiye olmak üzere yaklaşık 7 bin fidan, 1 saat içinde tükendi.

Milas Orman İşletme Müdürlüğü, Bodrum Belediye Meydanı'nda fidan dağıtım etkinliği düzenledi. Vatandaşlar, fidanlara yoğun ilgi gösterdi. 7 bin fidan, 1 saat içinde tükendi. Meydandan geçen turistler, etkinliği ilgiyle izledi. Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya, "Yılın son gününde, fidan dağıtımı yapıyoruz. Fıstık çamı, ceviz, badem ve biberiye olmak üzere yaklaşık 7 bin fidanı vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu etkinliği yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikelim çağrısıyla yapıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla Bodrumlu vatandaşlarımız, etkinliğe sahip çıktı. Çok yoğun bir katılım var" dedi. Dağıtılan fidanlardan alan Ahmet Polat, "Bu fidanları değerlendirsinler. Yeşil olsun her yer. Yeşil bir hayat istiyoruz" dedi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:39 Kaynak: DHA

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