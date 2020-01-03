Bodrum'da 10 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 10 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına, dalgıç polislerce denizden devam edildi.

Mehmet Ali Koran'ın arama çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı dalış personeli ile Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri destek verdi.

İçmeler mevkisindeki bir tersanede hazırlıklarını tamamlayan 6 kişilik polis dalış ekibi, kıyıya yakın alanda bir süre arama yaptı.

Su altında son sistem haberleşme cihazının da kullanıldığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın devam edileceği öğrenildi.

Bodrum'da, 36 yaşındaki Koran için kayıp başvurusunda bulunulması üzerine çalışma başlatılmıştı.