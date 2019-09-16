Bodrum'da 10 hektar yandı; yeşil siyaha büründü
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda gece çıkan yangın, 8 saatlik çalışma sonrası sabah söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:20 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Bodrum
ilçesindeki otluk ve makilik alanda gece çıkan yangın, 8 saatlik çalışma sonrası sabah söndürüldü. Yaklaşık 10 hektarlık alan zarar görürken, yemyeşil olanlar siyaha büründü.
Bodrum'un Karabağ
Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda, dün saat 22.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sarp kayalık bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye, çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. AKUT ve 911 Derneği üyelerinin de söndürme çalışmalarına destek verdi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras
, bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Havanın aydınlanmasının ardından havalanan helikopterlerin de müdahalesiyle yangın, 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları tamamlandı. Yeşiliyle göz kamaştıran alan yerini siyaha bıraktı. Yerleşim yerleri uzağındaki yangında 10 hektarlık alan zarar görürken, jandarma çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.
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