Son Dakika Haberleri: Bodrum'da 10 hektar yandı; yeşil siyaha büründü
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Bodrum'da 10 hektar yandı; yeşil siyaha büründü

28 dakika önce

Bodrum'da 10 hektar yandı; yeşil siyaha büründü (2)ALEVLERİN YÖNÜ DRONE'LA TESPİT EDİLDİMuğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken detaylar öğrenildi.

Bodrum'da 10 hektar yandı; yeşil siyaha büründü (2)

ALEVLERİN YÖNÜ DRONE'LA TESPİT EDİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken detaylar öğrenildi. Orman dışı alan olmasına rağmen, orman ekiplerinin de itfaiye ekiplerine destek verdiği kaydedildi. Sarp arazideki yangının ilerleyiş yönü ise, drone ile havadan tespit edildi. Arama kurtarma gönüllüsü İHA pilotu Mustafa Ünlü tarafından uçurulan drone görüntüleriyle, yangını takip eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve itfaiye yetkilileri, gereken bölgelere önleyici ekipler yönlendirdiği belirtildi.

Bodrum'da 10 hektar yandı; yeşil siyaha büründü

Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:16 Kaynak: DHA
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Bodrum'da çıkan yangın için ekipler seferber oldu
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