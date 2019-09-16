Bodrum'da 10 hektar yandı; yeşil siyaha büründü (2)
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ALEVLERİN YÖNÜ DRONE İLE TESPİT EDİLDİBodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürdürülürken, orman dışı alan olmasına rağmen orman ekiplerinin de itfaiye ekiplerine destek verdiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:44 Kaynak: DHA
ALEVLERİN YÖNÜ DRONE İLE TESPİT EDİLDİ
Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürdürülürken, orman dışı alan olmasına rağmen orman ekiplerinin de itfaiye ekiplerine destek verdiği kaydedildi. Sarp arazideki yangının ilerleyiş yönü ise drone ile havadan tespit edildi. Arama- kurtarma gönüllüsü İHA pilotu Mustafa Ünlü tarafından uçurulan drone ile çekilen görüntülerden yangını takip eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve itfaiye yetkililerin, gereken bölgelere önleyici ekipler yönlendirdiği belirtildi.
Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla),
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