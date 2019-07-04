Bodrum'da 10 kaçak göçmen yakalandı
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 10 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:45 Kaynak: İHA
'nın Bodrum
ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 10 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre; bu sabah saat 06.55 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı Güney Ege
Grup Komutanlığına bağlı bot, Bodrum'un İçmeler
Mahallesi açıklarında devriye görevini yerine getirirken hareket halinde olan bir lastik bottu fark etti. Durdurulan lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 4'ü İran
, 3'ü Irak
, 2'si Mısır
ve 1'i Pakistan
uyruklu 10 kaçak göçmen yakalanarak, Sahil Güvenlik botuna alındı. Yakalanan kaçak göçmenler ve kullandıkları lastik bot, işlemlerinin yapılması amacıyla Turgutreis
Limanı'na intikal ettirildi.
(Bekir Tosun
- Mehmet Barlas/İHA)
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