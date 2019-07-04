Son Dakika Haberleri: Bodrum'da 10 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Bodrum'da 10 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 10 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum'da 10 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 10 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre; bu sabah saat 06.55 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı bot, Bodrum'un İçmeler Mahallesi açıklarında devriye görevini yerine getirirken hareket halinde olan bir lastik bottu fark etti. Durdurulan lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 4'ü İran, 3'ü Irak, 2'si Mısır ve 1'i Pakistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalanarak, Sahil Güvenlik botuna alındı. Yakalanan kaçak göçmenler ve kullandıkları lastik bot, işlemlerinin yapılması amacıyla Turgutreis Limanı'na intikal ettirildi.
(Bekir Tosun - Mehmet Barlas/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:45 Kaynak: İHA
Bodrum, Sabah, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökçe Bahadır, "Gün batımına hastayım" diyerek bikiniyle poz verdi! Dolar son üç ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum Muğla'da çiftlik sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı Bedelli askerlik ve imar barışından bütçeye dev katkı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 16:46:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da 10 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]