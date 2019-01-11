Bodrum'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

Bodrum Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Bodrum Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.



İlçedeki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı, Bodrum Belediye Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Taner Uslu, gazetecilik mesleğine emek vermiş ve hayatta olmayan gazetecileri andığını söyledi.



Uslu, "Biz sizler sayesinde Bodrum Belediyesi olarak hem Bodrum'un tanıtımını yapabiliyor, hem de yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımızla paylaşabiliyoruz. Biz basının özgürlüğüne inanıyoruz, özgürce yazabilmenizi istiyoruz. Çünkü biz şimdiye kadar yaptığınız hiçbir haberde size müdahalede bulunmadık. Bizi eleştirenler de oldu. Ama hiç kimseye bir müdahalemiz olmadı." diye konuştu.



Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Medya Tasarım Birimi Sorumlusu Fikret Hıdır da organizasyonu bir gelenek haline getirdiklerini belirtti.



Hıdır, gazeteciliğin çok zor bir iş olduğunu da vurguladı.



Etkinliğe, Bodrum Belediye Meclisi Üyeleri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ummahan Yurt, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cem Kaytan ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli de katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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