Bodrum'da 1080 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Bodrum'da 1080 litre etil alkol ele geçirildi

29.04.2022 16:42
Bodrum'da 1080 litre etil alkol ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 1080 litre etil alkol ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 1080 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, il dışından Bodrum İlçesine kaçak etil alkol getirileceği bilgisi alındı. İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bodrum Torba Mahallesi'nde T.G. isimli tır şoförünün kaçak etil alkolü dorseden indirerek sürücülüğünü H.I. isimli şahsın yaptığı araca yükledikleri esnada suçüstü yakalandılar. Yapılan aramada, 1.080 litre etil alkol ve 2 litre el yapımı içki ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

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Jandarma, Bodrum, Muğla, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da 1080 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da 1080 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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