Bodrum'da 11 göçmen yakalandı
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Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Bodrum Hüseyin Burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı yapıldı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Bodrum
Hüseyin Burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı yapıldı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı'na bağlı bir bot tarafından bölgede yapılan ekipleri denetimde lastik bot içinde 6 Suriye
ve 5 Filistin
urluklu düzensiz göçmen yakaladı.
Tekne içinde Suriye uyruklu olduğu açıklanan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir kişi yakalanırken, düzensiz göçmenler Turgutreis
Limanına getirildi. Düzensiz göçenler işlemleri için, göçmen kaçakçısı hakkında ile adli işlemler için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne getirildi. - MUĞLA
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