Bodrum'da 12 dönüm makilik alan yangında zarar gördü - Son Dakika

Bodrum'da 12 dönüm makilik alan yangında zarar gördü
01.11.2020 14:59
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 12 dönüm makilik alan zarar gördü.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 12 dönüm makilik alan zarar gördü.
Akyarlar Mahallesi, Kemer mevkiindeki makilik alanda saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. 10 itfaiye erinin toplam 4 arazöz ile müdahalede bulunduğu alevler, daha fazla büyümeden 1 saatlik çaba sonucu söndürüldü. Yangında 12 dönüm makilik alan zarar gördü. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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