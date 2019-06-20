Son Dakika Haberleri: Bodrum'da 12 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasının şüphelileri adliyede (2)
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Bodrum'da 12 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasının şüphelileri adliyede (2)

24 dakika önce

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIMuğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 12 kaçak göçmenin öldüğü, 31 kaçak göçmenin sağ kurtarıldığı fiber tekne faciasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı.

Bodrum'da 12 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasının şüphelileri adliyede (2), System.String[]

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 12 kaçak göçmenin öldüğü, 31 kaçak göçmenin sağ kurtarıldığı fiber tekne faciasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1'i ise  serbest bırakıldı. Serbest kalan şüphelinin sınır dışı edileceği öğrenildi.  
 


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:41 Kaynak: DHA
Muğla, Bodrum, Güncel
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