Bodrum'da 121 tonluk akaryakıt kaçakçılığı ortaya çıkarıldı - Son Dakika

Bodrum'da 121 tonluk akaryakıt kaçakçılığı ortaya çıkarıldı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren akaryakıt özel ekibi ve Sahil Güvenlik Komutanlığının iş birliğiyle Bodrum'da bir tankerde 121 ton kaçak akaryakıt satıldığı tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren akaryakıt özel ekibi ve Sahil Güvenlik Komutanlığının iş birliğiyle Bodrum'da bir tankerde 121 ton kaçak akaryakıt satıldığı tespit edildi.

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Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında kamu kurumlarının katılımıyla operasyon öncesinde oluşturulan uzman ekip tarafından Bodrum'da bulunan bir tankerle ilgili istihbarat bilgileri toplandı. Elde edilen bilgileri değerlendiren uzman ekip, operasyon planını hazırlayarak harekete geçti.


Sahil Güvenlik botu tarafından takibe alınan şüpheli tankerin iki tekneye yakıt ikmali yapmasının ardından Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü akaryakıt özel ekibi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kontrol Timi tarafından şüpheli tankere çıkılarak denetim yapıldı.


Yapılan denetimlerde, şüpheli tankerin Özel Tüketim Vergisiz (ÖTV) yakıt alma hakkı bulunan deniz araçlarına yakıt ikmali yapılmış izlenimi verilecek şekilde sahte evrak düzenlendiği tespit edildi. Bu yöntemle kayıt dışına çıkarılan yakıtın usulsüz olarak vergileri ödenmeksizin iç piyasaya satıldığı belirlenirken, Mayıs ayından bu yana yaklaşık 700 bin lira değerinde 121 ton akaryakıt satışı yapıldığı, ayrıca tankerde bulunan akaryakıt miktarının da yanlış beyan edildiği belirlendi.


Şüpheli tankerde fiziken yapılan kontrollerde ise tanker tanklarında kaçak akaryakıt depolamaya imkan verecek şekilde izinsiz tadilatlar yapıldığı tespit edildi.


Denetim sonrasında sorumlular hakkında yasal işlem başlatılırken, izinsiz tadilat nedeniyle emniyetli seyre elverişli olmayan tanker Sahil Güvenlik Komutanlığınca seyirden men edildi. - ANKARA

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:52 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da 121 tonluk akaryakıt kaçakçılığı ortaya çıkarıldı - Son Dakika
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