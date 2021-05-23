Bodrum'da 130 kişinin maskesiz mesafesiz eğlencesi otele pahalıya patladı - Son Dakika

Bodrum'da lüks bir otele baskın yapan Emniyet güçleri ve Bodrum Turizm Danışma Bürosu ekipleri gördükleri manzara karşısında şok oldu. Canlı müzik eşliğinde 130 kişinin maske, mesafe kuralarını hiçe sayarak eğlendiklerini tespit eden ekiplere otelin Sağlıklı Turizm Sertifikası iptal edip otele kapama cezası verdi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bodrum Turizm Danışma Bürosu ile Polis ekipleri Yalıkavak mahallesinde lüks bir otele baskın yaptı. İçeri giren ekipler 130 kişinin canlı müzik eşliğinde maskesiz, mesafesiz eğlendiğini gördü. Eğlenceye son veren ekipleri Otel Genel Müdürü tutanak tutulduğu öğrenildi. Baskın yapılan otelin Sağlıklı Turizm Sertifikası iptal edildiği ve otele kapatma cezası verildiği öğrenildi.

Denetimler sıklaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Muğla Valiliği kademeli normalleşme sürecinde özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması ve eğlence yapılmaması konusunda tüm otelleri uyarmış ve denetimleri sıkılaştırmıştı. Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ise bayramdan önce tüm otelleri özellikle eğlence düzenlememeleri ve sosyal mesafeye uyulması konusunda resmi yazı göndermiş ve Ramazan bayramından sonra ise denetimlerini sıklaştırmıştı. - MUĞLA