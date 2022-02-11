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Bodrum'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Bodrum'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

11.02.2022 11:19
Bodrum'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 suçtan 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 suçtan 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptı. Yürütülen çalışmalar sonucunda; hakkında şantaj suçundan 2 yakalama kararının yanı sıra basit yaralama, bilişim sisteminin kullanılması suretiyle hırsızlık ve çocuğun cinsel istismarı olmak üzere toplam 5 suçtan 14 yıl 2 ay 112 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.C.K. isimli şahıs yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gölköy Mahallesi'nde yapılan operasyon ile yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

E.C.K. isimli şahıs, tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığı'nca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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Jandarma, Bodrum, Muğla, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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