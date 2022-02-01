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Bodrum'da 15 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Bodrum'da 15 kaçak göçmen yakalandı

01.02.2022 22:49
Bodrum'da 15 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince.Sahil Güvenlik Komutanlığı, 31 Ocak saat 06.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 31 Ocak saat 06.00'da Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığını tespit etti. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisindeki 15 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum'da 15 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Bodrum, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da 15 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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