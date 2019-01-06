Son Dakika Haberleri: Bodrum'da 150 Deveyle 'Güreş Festivali'

Bodrum'da 150 Deveyle 'Güreş Festivali'

1 saat önce

BODRUM'da, 10 bin kişinin katıldığı ve 150 devenin güreştirildiği 'Güreş Festivali' düzenlendi.

Bodrum'da 150 Deveyle 'Güreş Festivali', System.String[]
BODRUM'da, 10 bin kişinin katıldığı ve 150 devenin güreştirildiği 'Güreş Festivali' düzenlendi. Güreşlerde bazı develer, sahadan çıkmaya çalışırken, durdurmak isteyen saha görevlileri, zor anlar yaşadı.

Bodrum Belediye Başkanlığı'nca düzenlenen 'Deve Güreşi Festivali', 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kızılağaç Deve Güreşi Arenası'nda, sabah saatlerinde başlayan güreşlerde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 150 deve güreştirildi. Güreşleri izlemeye gelenlerden bazıları, yanlarında getirdikleri mangal ve semaverler ile piknik yaptı. Özel olarak dikilen havutları giydirilip, rengarenk süslenen develerin arenadaki güreşlerini izleyenler de en az deve sahipleri kadar heyecanlandı. Özellikle baş develerin güreşleri, hem seyircilere hem de sahiplerine büyük heyecan yaşattı. Güreşlerde bazı develer, sahadan çıkmaya çalışırken, durdurmak isteyen saha görevlileri, zor anlar yaşadı. Fotoğrafçı gruplarının da güreş alanına gelerek, gün boyu farklı kareler yakalamak için birbiriyle yarıştığı görüldü. Güreş alanında kurulan stantlarda ise deve sucuğu ve ekmek arası sucuk satışı yapıldı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:18 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor'da Juraj Kucka, Antrenmanda Yaşadığı Sakatlık Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı Flamengo, Beşiktaş'ın Brezilyalı Yıldızı Adriano'yu Reddetti

"Hastayım" Diyerek Takımla Çalışmalara Katılmayan Emre Mor'un Başı Dertte Beşiktaşlı Taraftarlardan, Burak Yılmaz Transferine Pankartlı Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 19:58:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da 150 Deveyle 'Güreş Festivali'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]