Bodrum'da 16 göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da 16 göçmen yakalandı - Son Dakika

Bodrum'da 16 göçmen yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fiber tekne içinde 16 düzensiz göçmen ve Suriye uyruklu bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Bodrum'da 16 göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fiber tekne içinde 16 düzensiz göçmen ve Suriye uyruklu bir göçmen kaçakçısı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Bodrum Görecek açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durdurularak içerisindeki 12 Suriye ve 4 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 16 düzensiz göçmen ve 1 Suriye uyruklu göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.


Yakalanan 15 erkek ve 1 kadın 16 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Suriye uyruklu göçmen kaçakçısı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi. - MUĞLA

Suriye, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:43 Kaynak: İHA
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