Bodrum'da 16 gün yılbaşı partisi - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi yeni yılı 16 gün sürecek yılbaşı partisiyle kutlayacak. Bugün başlayacak kutlamalar öncesinde ilçede tüm hazırlıklar tamamlandı. Meydan ve sokakların süslenmesinin yanı sıra otel ve restoranlar yılbaşına özel 'gala yemekli' eğlence programları hazırladı. Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Yiğit Girgin, "Şu an da yılbaşı programlarını soran birçok müşterimiz mevcut. Yılbaşı yaklaştıkça talebin artacağı ve kalabalıklaşacağını bekliyoruz" dedi.

Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl organize edilen yılbaşı partisi, 16 gün sürecek. Yılbaşı partisi kapsamında ünlü sanatçıların konserlerinin yanı sıra, 180 yerel sanatçı da sokaklarda sanatseverlerle buluşacak. Kentin her noktası yılbaşına özel olarak süslenmesinin yanı sıra yılbaşı ağacı, maskotlar, animatörler, yılbaşı stantları, yiyecek içecek alanları yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline gelecek. Sokaklarda renkli dans gösterilerinin yapılacağı partide, DJ performanslarıyla eğlenceli anlar yaşatılacak. İnteraktif etkinliklerin yapılacağı partiye, kar küresi, buz pateni pistleri, atlı karınca ve kar yağdırma efektiyle renk katılacak.

FİYATLAR KİŞİ BAŞI 450 LİRADAN BAŞLIYORBugün başlayacak parti için Bodrum Kent Meydanı başta olmak üzere birçok cadde ve sokaklar ışıl ışıl süslendi. Oteller ve restoranlar yılbaşına özel programlar hazırladı. Festival için konaklama paketleri oluşturan oteller ayrıca içinde yılbaşı galasının da olduğu özel paketlerle konuklarını ağırlayacak. Bodrum'da restoran ve oteller soğuk meze, ara sıcak, sıcak ve limitli içecekten oluşan menü ve canlı müzik eşliğindeki yılbaşı eğlenceleri için kişi başı 450 lira ile 1500 lira arasında değişen fiyatlar belirledi.'BODRUM'A GELENLERİ KEYİFLİ BİR YILBAŞI BEKLİYOR'Yılbaşı programlarının kış turizmi için olumlu etkiler oluşturacağını söyleyen Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Yiğit Girgin, "Uzun bir sessizlikten sonra, malum pandemi sürecinden sonra hareketli bir programın yapılması hem yerel işletmeler için hem de buradaki halkın moral motivasyonu için, gayet olumlu bir durum oluşturdu" dedi.

Girgin, şunları söyledi: "Birçok otel ve işletmenin kendine ait programları var. Bununla beraber belediyemizin sağladığı yılbaşı programı kış döneminde Bodrum için güzel bir doping olacak. Yıl sonu itibarıyla belli kesimde çekilme olsa da yılbaşına doğru artan bir talep gözlemliyoruz. Şu an da yılbaşı programlarını soran birçok müşterimiz mevcut. Yılbaşı yaklaştıkça talebin artacağı ve kalabalıklaşacağını bekliyoruz. Yılbaşı eğlencesi bu sene cuma gününe denk geliyor. Perşembe ve cuma günü otellerde konaklamalı ve eğlenceli müzik, eğlenceli yılbaşı galalarının gerçekleşeceğini biliyoruz. Yerel işletmelerde yılbaşı gecesine özel olarak, yemek ve müzik organizasyonları olacak. Bununla beraber belediyenin yaptığı ve yereli destekleyen yılbaşı organizasyonuyla beraber keyifli bir yılbaşı Bodrum'a gelecekleri bekliyor."

- Muğla