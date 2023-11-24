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Bodrum'da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Bodrum'da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.11.2023 - 20:36,  Güncelleme: 20:38
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Bodrum'da kan donduran cinayet: Annesinin boğazını keserek öldürdü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 yaşındaki çocuk annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Umurça Mahallesi Yaka Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arkadaşı ile 16 yaşındaki D.D. isimli çocuğunun Yaka Sokak'ta yaşadığı eve gelen Figen Bezmez evin içine girerken arkadaşı ise dışarıda kaldı. Kapıyı kilitleyen çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından annesinin boğazını bıçakla kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden de bıçakladı. Boğazından yaralı bir şekilde dışarı çıkan anne Bezmez yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 2 çocuk annesi Figen Bezmez'in yaşamını yitirdiği belirledi. D.D. ise polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olay esnasında Bezmez'in 12 yaşındaki çocuğunun da evin içerisinde bulunduğu öğrenilirken, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu. Bezmez'in oğlu D.D. ile yaşadığı sorunlar nedeniyle küçük oğluyla birlikte otelde kaldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Acil Durum, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Soruşturma, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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