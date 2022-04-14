Bodrum'da 17 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da 17 kaçak göçmen yakalandı

14.04.2022 00:31
Bodrum'da 17 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 17 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 17 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Bodrum'dan yasadışı yollarla Yunan adalarına lastik botla kaçmaya çalışan 17 düzensiz göçmen devriye görevinde olan sahil güvenlik ekiplerine yakalandı. Bottan alınan göçmenler daha sonra karaya çıkartıldı. Yapılan işlemlerin ardından düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - MUĞLA

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Sahil Güvenlik, Yunanistan, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da 17 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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