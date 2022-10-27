Bodrum'da 17 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili anne ve babası tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da 17 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili anne ve babası tutuklandı

27.10.2022 21:02

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 17 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ve babası, mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 17 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ve babası, mahkemece tutuklandı.

Genç kızın annesi T.S, babası M.H.S, ablası F.K. ve erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye getirildi.

Baba M.H.S, adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin sorusu üzerine, kızının ölümüyle ilgili R.K'den şüphelendiğini, eşinden ise şüphelenmediğini ifade etti.

Anne T.S. de kızının ölümüyle kendisinin ilgisinin olmadığını öne sürerek, "Bu katili hep birlikte bulacağız." ifadesini kullandı.

Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan T.S. ve M.H.S. tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-Olay

Ailenin ihbarı üzerine 24 Ocak'ta Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze S'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen jandarma olay yeri ekibince yapılan incelemede, Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğu tespit edilmişti.

Genç kızın gözaltına alınan anne ve babası, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandıktan bir süre sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili gizli tanığın ifadesi üzerine çalışma başlatmış, anne T.S. ve baba M.H.S. İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programının ardından 25 Ekim'de jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Bodrum ilçesine getirilmişti. Diğer 7 şüpheli ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden maktulün amcası E.S, yengesi N.S, kuzeni G.S, ağabeyi M.S. ve eniştesi D.K. dün çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Bodrum'da 17 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili 4 şüpheli daha adliyede Bodrum'da 17 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili 4 şüpheli daha adliyede Bodrum'da 68 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı Bodrum'da 68 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı

Jandarma, Bodrum, Muğla, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da 17 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili anne ve babası tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:11 Dünyanın en büyük iPhone tesisinde koronavirüs krizi! 300 bin çalışan karantinaya girdi
21:56 Başakşehir, deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu
21:41 Kadıköy'de büyük geri dönüş! Fenerbahçe, 3 farklı geri düştüğü maçta Rennes ile beraberliği yakaladı
21:38 Almanya'da genç kadın, attığı tokadın bedelini ağır ödedi! İşte sonrasında yaşananlar
21:18 Fenerbahçe, Rennes maçında yıldız futbolcusunu sakatladı!
21:03 Jorge Jesus bu kez başları öne eğdi! Fenerbahçe, 14 yıl sonra ilk kez bu duruma düştü
20:52 Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu
20:38 Fenerbahçe, Rennes maçında şoku yaşadı! Tribünler Altay Bayındır'a tepkili
20:19 Rennes'in Fenerbahçe'ye attığı gol öncesi yaşananlar tepki topladı
19:38 Yalova Belediyesi'ndeki zimmet davasında ortalık birbirine girdi! CHP'li vekiller duruşmadan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2022 22:25:30. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da 17 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili anne ve babası tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement