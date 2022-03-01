Bodrum'da 18 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da 18 kaçak göçmen kurtarıldı

01.03.2022 01:37
Bodrum'da 18 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri 18 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri 18 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 08.00'da Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 18 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum'da 18 kaçak göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik, Yunanistan, Bodrum, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da 18 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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