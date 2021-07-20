Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" kutlama etkinliği düzenlendi.
Bodrum Fenerbahçeliler Derneğince, bir eğlence mekanında düzenlenen programa, sarı-lacivertli taraftarlar ilgi gösterdi. Taraftarların marşlar söyleyip eğlendiği etkinlikte, 4 forma açık artırmayla sahiplerini buldu.
Etkinliğe, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri Burak Kızılhan, Simla Türker Bayazıt ve yedek yönetim kurulu üyesi İlker Dinçay da katıldı.
Program alanına gelen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, yöneticilerle bir süre sohbet etti.
Fenerbahçeliler Derneği atkısı hediye edilen Başbuğ, Vakt-i Fener tablosunu inceledikten sonra ayrıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Bodrum'da '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü' etkinliği - Son Dakika Spor