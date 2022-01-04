Bodrum'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Ocak saat 09.30'da Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 kaçak göçmen, ihbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA
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