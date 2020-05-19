Bodrum'da 19 Mayıs coşkusu denize taşındı - Son Dakika

Drone ile havadan da görüntülenen etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Türkiye 'nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum'da, ışık ve ses düzeni kuruldu. 36 metrelik yelkenli, Kumbahçe İskelesi'nden seyre çıktı. Bazı vatandaşların da kıyıdan izlediği etkinlikte Atatürk posteri asılı teknede çeşitli marşlar çalındı.

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