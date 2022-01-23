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Bodrum'da 2,5 ton hamsi dağıtıldı, metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

Bodrum'da 2,5 ton hamsi dağıtıldı, metrelerce kuyruk oluştu

23.01.2022 18:57
Bodrum'da 2,5 ton hamsi dağıtıldı, metrelerce kuyruk oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Hamsi Festivali soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Hamsi Festivali soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gördü. Saatlerce horon oynanan festivalde 2,5 ton hamsi pişirilip dağıtıldı. Festivalin finalinde vatandaşlar bir saatten fazla ünlü sanatçı Selçuk Balcı'nın sahneye çıkmasını bekledi.

Bodrum Belediyesinin destekleriyle Bodrum Yarımada Karadenizliler Derneğinin organizasyonuyla İskele Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla 6. Hamsi Festivali yapıldı. Sunuculuğunu Murat Kurt'un yaptığı ve soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gören festivalde Karadeniz Bölgesi'ne özgü kıyafetler ve gıda ürünlerinin satıldığı stantlar açıldı.

"BU SENE TRABZON ŞAMPİYON DİYORUM"

Festivale Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve binlerce vatandaş katıldı. Dernek yönetimi tarafından 48 numaralı Trabzonspor forması hediye edilen Başkan Ahmet Aras, "Ben bir Bodrumlu ve Fenerbahçeli olarak bu sene 'Trabzon şampiyon' diyorum. Bodrum'da huzur içerisinde güven içerisinde çocuklarımızla beraber sevdiklerimizle beraber, hep beraber kol kola omuz omuza yaşıyoruz." diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün de festivalde birlikte olmanın ve kültürel değeri paylaşmanın keyfini yaşadıklarını anlattı. Protokol konuşmalarının ardından, festivale destek verenlere plaket takdim edildi.

METRELERCE HAMSİ KUYRUĞU OLUŞTU

Festivalde bu yıl 2,5 ton hamsi mısır unu ile pişirilerek dağıtıldı. Festivale katılanlar ücretsiz şekilde dağıtılan ekmek arası hamsiyi alabilmek için metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu.

1 SAATTEN FAZLA SELÇUK BALCI'YI BEKLEDİLER

Renkli anların yaşandığı ve yöresel sanatçıların sahne aldığı festivalde vatandaşlar saatlerce horon oynadı. Festivalin finalinde ise sahne alan Selçuk Balcı ise yaklaşık 1 saatten fazla gecikmeyle sahneye çıktı. Vatandaşlar, soğuk havada 1 saatten fazla Selçuk Balcı'yı bekledi. Gecikmeli olarak sahneye çıkan Balcı, hayranlarını söylediği şarkılarla coşturdu.

Etkinlikte açtığı stantta Karadeniz'e özgü süt ürünlerinin satışını yapan Muhammet Dilli, "Böyle bir organizasyonda olmak çok güzel bir duygu. İnşallah her sene böyle güzel bir şekilde devam eder. Karadeniz ürünleri satıyoruz, tereyağı var, Gümüşhane pestili var" diye konuştu.

Standında Karadeniz peştamalları satan Sevda Esterik de festivaldeki satışlarından çok memnun olduğunu söyledi.

(Hamdi Yörür/İHA)

Bodrum'da 2,5 ton hamsi dağıtıldı, metrelerce kuyruk oluştu
Bodrum'da 2,5 ton hamsi dağıtıldı, metrelerce kuyruk oluştu
Bodrum'da 2,5 ton hamsi dağıtıldı, metrelerce kuyruk oluştu
Bodrum'da 2,5 ton hamsi dağıtıldı, metrelerce kuyruk oluştu
Bodrum'da 2,5 ton hamsi dağıtıldı, metrelerce kuyruk oluştu
Bodrum'da 2,5 ton hamsi dağıtıldı, metrelerce kuyruk oluştu

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Karadeniz, Bodrum, Balcı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bodrum'da 2,5 ton hamsi dağıtıldı, metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
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