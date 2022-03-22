BODRUM'DA 2 BİN 400 YIL ÖNCE İNŞA EDİLEN SUR DUVARLARI TURİZME KAZANDIRILACAK -- - Son Dakika
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BODRUM'DA 2 BİN 400 YIL ÖNCE İNŞA EDİLEN SUR DUVARLARI TURİZME KAZANDIRILACAK --

22.03.2022 17:40

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 bin 400 yıl önce Karya Satrabı Mausolos tarafından inşa edilen tarihi sur duvarlarının yer aldığı alanda tur rehberleri ile incelemelerde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Alanın tanıtımını ve lansmanını uzman arkadaşlar tarafından çok yakında...

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 bin 400 yıl önce Karya Satrabı Mausolos tarafından inşa edilen tarihi sur duvarlarının yer aldığı alanda tur rehberleri ile incelemelerde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Alanın tanıtımını ve lansmanını uzman arkadaşlar tarafından çok yakında yapacağız" dedi.

Bodrum'da, 2 bin 400 yıl önce Karya Satrabı Mausolos tarafından inşa edilen Halikarnassos Surları'nı kurtarma kazısı, temizlik ve çevre düzenlemesi, Bodrum Belediyesi ve Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı (AKADEMİA) ortak çalışması ile Bodrum Su altı ve Arkeoloji Müzesi denetimde yürütülüyor. 2020 Kasım ayında başlayan çalışmalar kapsamında bugüne kadar 7,5 kilometrelik duvarların 1,2 kilometresi gün yüzüne çıkarıldı. Surlar, duvarları, kuleleri, Mylasa, Pedesa ve Myndos kapıları ile sadece bir sur değil, önemli bir anıt eser olarak kabul ediliyor. Temizlik ve kazı çalışmaları sırasında Roma Dönemi'nde yapıldığı belirlenen bin yıllık drenaj borusu da bulundu. Restore edilen drenaj borusunun cam ile çevrilerek koruma altına alınıp sergileneceği belirtildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Turist Rehberleri Odası (MUTRO) yetkililikleri ile turist rehberleri de alanda gezi ve inceleme yaptı.

'BURADA ÇOK CİDDİ KAZI ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLDÜ'

Sur duvarlılarıyla ilgili konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Toplam 1200 metre civarında bir sur alanını ortaya çıkardık. Burada çok ciddi kazı çalışmaları yürütüldü. AKADEMİA ve belediyemizin ortak çalışmasıdır. Adnan Diler hocamız bizim bu konuda danışmanımızdır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın onayı ile yapılan bir çalışmadır. Gidiş ve geliş olmak üzere sağlı sollu 2.5 kilometrelik yürüyüş yolu yaptık. Alanın tanıtımını ve lansmanını çok yakında uzman arkadaşlar tarafından yapacağız. Bugün bölgeyi incelemek için geldik. Bu surlar 7.5 kilometre. Devamı için kuruldan onay alındı, kazı çalışmaları başlatılmadı. Gerekli destek sağlanırsa devamını da turizme kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Muğla Rehberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Delegesi Ülkehan Bayram, "Şu an TUREB Bodrum'da 425 lisanslı rehberimiz var. Türkiye çapında ise 11 bin rehberimiz var. Tüm rehberlerimizi bu konuda bilgilendireceğiz. Bodrum tanıtımına çok önemli bir katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

BODRUM'DA 2 BİN 400 YIL ÖNCE İNŞA EDİLEN SUR DUVARLARI TURİZME KAZANDIRILACAK --
BODRUM'DA 2 BİN 400 YIL ÖNCE İNŞA EDİLEN SUR DUVARLARI TURİZME KAZANDIRILACAK --
BODRUM'DA 2 BİN 400 YIL ÖNCE İNŞA EDİLEN SUR DUVARLARI TURİZME KAZANDIRILACAK --
BODRUM'DA 2 BİN 400 YIL ÖNCE İNŞA EDİLEN SUR DUVARLARI TURİZME KAZANDIRILACAK --
BODRUM'DA 2 BİN 400 YIL ÖNCE İNŞA EDİLEN SUR DUVARLARI TURİZME KAZANDIRILACAK --
BODRUM'DA 2 BİN 400 YIL ÖNCE İNŞA EDİLEN SUR DUVARLARI TURİZME KAZANDIRILACAK --
BODRUM'DA 2 BİN 400 YIL ÖNCE İNŞA EDİLEN SUR DUVARLARI TURİZME KAZANDIRILACAK --
BODRUM'DA 2 BİN 400 YIL ÖNCE İNŞA EDİLEN SUR DUVARLARI TURİZME KAZANDIRILACAK --
BODRUM'DA 2 BİN 400 YIL ÖNCE İNŞA EDİLEN SUR DUVARLARI TURİZME KAZANDIRILACAK --
BODRUM'DA 2 BİN 400 YIL ÖNCE İNŞA EDİLEN SUR DUVARLARI TURİZME KAZANDIRILACAK --
BODRUM'DA 2 BİN 400 YIL ÖNCE İNŞA EDİLEN SUR DUVARLARI TURİZME KAZANDIRILACAK --
BODRUM'DA 2 BİN 400 YIL ÖNCE İNŞA EDİLEN SUR DUVARLARI TURİZME KAZANDIRILACAK --
BODRUM'DA 2 BİN 400 YIL ÖNCE İNŞA EDİLEN SUR DUVARLARI TURİZME KAZANDIRILACAK --

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'DA 2 BİN 400 YIL ÖNCE İNŞA EDİLEN SUR DUVARLARI TURİZME KAZANDIRILACAK -- - Son Dakika


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SON DAKİKA: BODRUM'DA 2 BİN 400 YIL ÖNCE İNŞA EDİLEN SUR DUVARLARI TURİZME KAZANDIRILACAK -- - Son Dakika
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