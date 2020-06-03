Bodrum'da 2 gün önce kaybolan 20 yaşındaki genç bulundu - Son Dakika

Ailesine teslim edilen gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtiltildi.

Akşam Torba sahilinde dolaşan iki motosikletli, kayıp gencin eşkaline uygun birini görüp durumu polise bildirdi. Polisin de durumu aileye bildirmesi üzerine kayıp genç sahilde bulundu.

Polis ekipleri, ilçedeki özel bir gezi teknesinde 6 yıldır çalıştığı öğrenilen Özbek'in bulunması için çalışma başlattı.

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan 20 yaşındaki genç, sahilde sağ olarak bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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