Bodrum'da 2 kişinin sahte içkiden zehirlenip ölmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından jandarma ekiplerince, içkinin dağıtımını koordine eden ve yapan 3 zanlı yakalandı.

Haklarında "taksirle ölüme sebebiyet verme ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamaları bulunan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Y, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili 1 kişinin daha arandığı öğrenildi.

İlçenin Çömlekçi Mahallesi'ndeki iki olayda, alkol zehirlenmesi şüphesiyle Semran B. (66) özel bir hastane, İbrahim Y. (74) ise Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Her 2 kişi de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.