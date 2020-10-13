Bodrum'da 2 kişinin sahte içkiden zehirlenip ölmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bodrum'da 2 kişinin sahte içkiden zehirlenip ölmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı

13.10.2020 21:43
Bodrum'da 2 kişinin sahte içkiden zehirlenip ölmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından jandarma ekiplerince, içkinin dağıtımını koordine eden ve yapan 3 zanlı yakalandı.

Haklarında "taksirle ölüme sebebiyet verme ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamaları bulunan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Y, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili 1 kişinin daha arandığı öğrenildi.

İlçenin Çömlekçi Mahallesi'ndeki iki olayda, alkol zehirlenmesi şüphesiyle Semran B. (66) özel bir hastane, İbrahim Y. (74) ise Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Her 2 kişi de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Cumhuriyet, Jandarma, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da 2 kişinin sahte içkiden zehirlenip ölmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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