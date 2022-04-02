Bodrum'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Bodrum ilçesinde, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleriyle Turgutreis vakıf bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Çağdaş Holding destekleriyle yenilenen vakıf bahçesinin açılışı yapıldı, fide dikimi gerçekleştirildi.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Numan Balaban'ın ev sahipliğindeki etkinliğe, vakfın yönetim kurulu üyeleri, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal İşler Daire Başkanlığı Bodrum Birimi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmetler Bodrum Birimi'nin de arasında olduğu protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri veliler, bağışçılar, gönüllüler ve öğrenciler katıldı.

Vakıf Başkanı Numan Balaban, konuşmasında, yenilenen bahçeyi vakfa kazandırdığı için yetkililere teşekkür etti.

Vakfın 26 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Balaban, "2002'den bu yana da Turgutreis'teki vakıf ana binasında özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veriyoruz. Sizlerin destekleriyle bugün bu çalışmaları yerine getiriyor ve bu hizmetleri sağlıyoruz. Bugün buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız." dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu da konuşmasında özel çocuklar için yapılan her çalışmanın çok anlamlı ve değerli olduğunu dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından etkinlik, destekçilere plaket ve teşekkür belgelerinin verilmesi ve ata tohumu ekimiyle devam etti.

Vakıf gönüllüsü ve müzik öğretmeni Tuğba Çetin ve Limon Müzik etkinlikte sahne alarak misafirlere keyifli dakikalar yaşattı.