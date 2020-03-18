Bodrum'da 2 otobüs alev alev yandı...O anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da 2 otobüs alev alev yandı...O anlar kamerada - Son Dakika

Bodrum'da 2 otobüs alev alev yandı...O anlar kamerada

6 saat önce

Bodrum'da 2 otobüs alev alev yandı.

Bodrum'da 2 otobüs alev alev yandı...O anlar kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 yolcu otobüsü alevlere teslim oldu. Otobüsün biri tamamen yanarken diğer otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

Bodrum Gümbet kavşağında bulunan bir arazide park halinde olan otobüs henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otobüsten çıkan alevler yanında park halinde olan diğer otobüse de sıçradı. Batan bir tur şirketine ait olan ve plakaları trafikten çekilen otobüsün içinde ise yaşayanlar olduğu, yangının çıkmasıyla birlikte otobüsten çıktıkları öğrenildi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, 112 sağlık personeli ve polis ekipleri de bölgeye sevk edildi. Güçlükle söndürülen otobüslerden biri tamamen yanarken diğer otobüste ise maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Bodrum'da 2 otobüs alev alev yandı...O anlar kamerada

Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:01 Kaynak: İHA

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