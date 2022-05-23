BODRUM'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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BODRUM'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

23.05.2022 19:30
BODRUM'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Gölköy Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şerif Aydın'ın kullandığı 35 AUL 334 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ferdi Öztaşkın yönetimindeki 48 AHA 303 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan Osman Yerleşti ve Oğulcan Yerleşti yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerince trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Osman Yerleşti, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

BODRUM'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
BODRUM'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
BODRUM'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
BODRUM'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BODRUM'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika


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