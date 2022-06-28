Bodrum'da 23 metrelik milyonlarca lira değerindeki yat, cayır cayır yandı! Soğutma çalışmaları sırasında sulara gömüldü - Son Dakika
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Bodrum'da 23 metrelik milyonlarca lira değerindeki yat, cayır cayır yandı! Soğutma çalışmaları sırasında sulara gömüldü

28.06.2022 10:15

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan 23 metre uzunluğundaki ve milyonlarca lira değerindeki motoryatta, yangına teslim oldu. Alev alev yanan yat, yapılan yoğun müdahaleler sonucu kontrole alınırken soğutma çalışmaları esnasında derin sulara gömüldü.

Muğla'da bulunan Gümbet iskelesinde 23 metre uzunluğunda 25 milyon değerindeki bir motoryatta elektrik kontağından yangın başladı. Yangını fark eden gemiciler, kendi imkanları ile söndüremeyince yakındaki teknedekilerden yardım istediler. O esnada büyüyen yangın, tüm tekneyi sardı.

RÜZGAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Alev alev yanan yat için çok sayıda itfaiye ekibi ile Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri geldi. Ekipler alev alev yanan yatı hem denizden hem de iskeleden söndürmeye çalıştı. Sert rüzgar, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Yangının başka teknelere sıçramaması için büyük çaba harcandı, yakındaki tekneler iskelen alınarak güvenli bölgelere götürüldü.

SUYA GÖMÜLDÜ

Motoryatta patlama yaşanma ihtimaline karşı iskeledeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Yattaki yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları esnasında tekne sulara gömüldü.

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Kaynak: İHA

Gümbet, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da 23 metrelik milyonlarca lira değerindeki yat, cayır cayır yandı! Soğutma çalışmaları sırasında sulara gömüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da 23 metrelik milyonlarca lira değerindeki yat, cayır cayır yandı! Soğutma çalışmaları sırasında sulara gömüldü - Son Dakika
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